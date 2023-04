Tunisia: Commissione Ue, pacchetto macrofinanziario se ci sarà accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue sta fornendo assistenza bilaterale alla Tunisia su vari aspetti ma, per poter discutere di un pacchetto di assistenza macrofinanziaria, deve essere prima raggiunto l'accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) legato all'impegno al programma di riforme necessarie da parte di Tunisi. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Per il periodo 2021-2024, l'assistenza bilaterale prevista per la Tunisia ammonta a circa 600 milioni di euro e si concentra su tre priorità, ovvero promuovere una buona governance dello Stato di diritto, stimolare una crescita economica sostenibile e rafforzare la coesione sociale nel Paese", ha dichiarato la portavoce della Commissione Ue per il Vicinato, l'allargamento e i partenariati internazionali, Ana Pisonero. "A questo proposito, posso dirvi che abbiamo già adottato un primo programma di sostegno all'azione ambientale per un valore di 50 milioni di euro e un programma per mitigare le conseguenze della pandemia Covid per 100 milioni di euro. Per quanto riguarda il 2022, abbiamo anche adottato alcuni programmi che sostengono il settore dell'istruzione e per sostenere la sicurezza alimentare nel Paese", ha aggiunto. "Si tratta di progetti e programmi di cooperazione bilaterale. Parallelamente, sono in corso discussioni tra la Tunisia e l'Fmi. Un accordo tra loro su un programma di riforme consentirebbe alla Commissione di pensare a un potenziale programma di assistenza microfinanziaria a sostegno del Paese", ha concluso. (Beb)