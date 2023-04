Scuola: Calderone, introdotto per prima volta insegnamento di sicurezza lavoro in modo strutturato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta si introduce in modo strutturato e definito l’insegnamento in materia di sicurezza sul lavoro”. Lo ha detto Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, nel corso dell’audizione della commissione Cultura della Camera, sulle proposte di legge per l'introduzione dell’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie. “La formazione è uno strumento culturale importante perché coinvolge e responsabilizza i nostri giovani”, ha aggiunto la ministra, spiegando che in entrambi i disegni di legge richiedono la partecipazione del suo ministero “sia per l’adozione delle linee guida che per i decreti attuativi”. (Rin)