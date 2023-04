Speciale energia: Sardegna, ok export Pmi sarde, nel 2022 venduti 475 milioni di euro di beni all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la corsa dell’export delle Pmi sarde. Per le piccole e medie imprese manifatturiere della Sardegna (al netto della lavorazione del greggio e degli oli minerali) il 2022 si è chiuso con 475milioni di euro di vendite all’estero con una crescita del 7 per cento rispetto al 2021. La conferma arriva dall’analisi dei dati ISTAT realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese che, nel dossier “Trend del Made in Italy sui settori MPI: l’export della Sardegna nel 2022”, continua a registrare una robusta attività legata alle esportazioni anche se sul futuro prossimo incombe la scarsità delle materie prime con l’aumento dei loro costi e dell’energia. “I dati confermano come le esportazioni delle PMI manifatturiere sarde vadano oltre il conflitto in Ucraina, il post Covid, le restrizioni e le difficoltà che le imprese vivono da più di 3 anni – commenta la Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai – ma questo non è certo sufficiente affinché la “spinta” al sistema economico regionale sia duratura. Serve finanziare le missioni all’estero, iniziative innovative per accompagnare sui mercati internazionali l’artigianato e le piccole imprese, nonché una forte azione del Governo per calmierare il prezzo dell’energia e trovare una soluzione all’impennata dei costi delle materie prime e alla loro scarsità”. (Rsc)