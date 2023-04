Speciale energia: Pavanelli (M5s), senza addio alle fossili transizione non ci sarà mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Piano nazionale di ripresa e resilienza "è arrivato per rilanciare l'Italia e l'Europa dopo la pandemia, la guerra in Ucraina ha di nuovo cambiato gli equilibri e creato ulteriori problemi. L'Ue ha deciso di duplicare lo sforzo con il RepowerEu, un piano ambizioso che però richiede impegni seri da parte dei governi sugli obiettivi da raggiungere. A partire dal tema sempre più nevralgico dell'energia. In Italia abbiamo un governo che, in piena coerenza con la sua indole conservatrice, continua a strizzare l'occhio alle fonti fossili. Quando l'Europa invece ci dice di andare in tutt'altra direzione". Lo afferma, in una nota, Emma Pavanelli, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive della Camera, a seguito del suo intervento in Aula. "Il M5s ha presentato una mozione, proprio per spingere il governo a darsi obiettivi chiari in modo da non far sciupare al nostro paese un'opportunità irripetibile - prosegue la parlamentare -. Riteniamo che servano nuovi progetti del RePowerEu coerenti con gli obiettivi europei per la decarbonizzazione: bisogna sostenere la riduzione dei consumi attraverso l'efficientamento energetico delle case e verso l'autoconsumo singolo e collettivo, sostenendo le imprese verso la transizione energetica con agevolazioni economiche. Poi è ora di puntare su infrastrutture compatibili con la transizione energetica da fonti rinnovabili. Quindi chiediamo di finanziare progetti per l'accumulo, di aiutare le imprese nella decarbonizzazione in ogni ambito produttivo puntando alla neutralità climatica e allargando la platea ad un'ampia consultazione prima dell'invio dei progetti in Europa. Senza un addio graduale alle fonti fossili la transizione energetica non ci sarà mai, ed è ora che Giorgia Meloni e i suoi ministri lo comprendano". (Com)