Speciale energia: Ucraina, Zelensky a colloquio con Grossi (Aiea) nell'anniversario di Chernobyl

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi. E' quanto affermato dallo stesso Zelensky. In un messaggio su Telegram il capo dello Stato ucraino ha evidenziato che la conversazione ha avuto luogo nell'anniversario del disastro alla centrale nucleare di Chernobyl. "Ho sottolineato che solo il ritorno del pieno controllo dell'Ucraina della centrale nucleare di Zaporizhzhia proteggerà il mondo da un nuovo disastro. Ho anche ringraziato Grossi per il programma speciale dell'Aiea sul supporto medico dei lavoratori nucleari ucraini", ha scritto il presidente ucraino. (Kiu)