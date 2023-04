Speciale energia: Afc conclude acquisizione di Aker Asa e The Resource group Trg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituzione finanziaria multilaterale Africa Finance Corporation (Afc) ha concluso con successo l'acquisizione di Aker Asa, una società norvegese di investimenti industriali, e del gruppo The resource Group Trg. Lo riferisce in una nota Fenchurch Energy Limited, compagnia nigeriana specializzata in consulenza energetica e del settore oil and gas che opera anche come consulente tecnico di Africa Finance Corporation (Afc). "Ci congratuliamo con il team Afc per l'acquisizione e auguriamo loro ancora più successo in futuro", ha affermato Funso Adeyemi, direttore di Fenchurch Energy. Fondata nel 2007, Fenchurch Energy è una delle principali società di consulenza energetica Upstream e Midstream con sede a Lagos, in Nigeria. Sussidiaria del Fenchurch Group, è stata costituita per fornire servizi di Advisory, Due Diligence e Project Management agli operatori dei settori Oil and Gas, Power e finanziario in Nigeria e nella regione sub-sahariana occidentale. (Res)