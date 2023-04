Speciale energia: Webuild al tavolo per la ricostruzione in Ucraina, firmato memorandum con principale gestore energia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Webuild ha sottoscritto un "Memorandum of Collaboration in the Construction of Hydropower Facilities in Ukraine" con Ukrhydroenergo, principale gestore delle centrali idroelettriche in Ucraina. Il Memorandum definisce l'interesse delle parti a collaborare nei prossimi tre anni per la realizzazione di nuove infrastrutture idroelettriche nel Paese. Più in dettaglio, il Memorandum è finalizzato a valutare la fattibilità di un eventuale sviluppo sul territorio ucraino di centrali idroelettriche o loro conversione in stazioni di pompaggio, progetti la cui realizzazione andrà poi definita nell'ambito di più specifici accordi. Webuild è ad oggi l'unica azienda italiana ad avere sottoscritto un accordo per lo sviluppo di future possibili collaborazioni con la Ukrhydroenergo. La firma del Memorandum è stata annunciata in occasione della Conferenza Bilaterale sulla Ricostruzione dell'Ucraina, organizzata a Roma dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dedicata alla discussione di interventi e progetti per contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina. Secondo stime della Banca Mondiale e della Commissione Ue, il costo della ricostruzione e del recupero in Ucraina dovrebbe attestarsi a circa 383 miliardi di euro, per investimenti da effettuare nel decennio 2023-2033 da destinare prevalentemente ai trasporti (22 per cento), all'edilizia abitativa (17 per cento) e al settore energia (11 per cento). (Com)