Speciale energia: Germania, Wintershall Dea valuta ricorso a garanzie statali per uscita da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l’energia tedesco Wintershall Dea valuta di ricorrere alle garanzie ottenuto dal governo federale sugli investimenti in Russia, al fine di limitare i danni derivanti dall’uscita da questo mercato a seguito della guerra che il Paese ha mosso contro l’Ucraina. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui le garanzie statali ammonterebbero a 2,5 miliardi di euro. L’amministratore delegato di Wintershall Dea, Mario Mehren, ha dichiarato che il gruppo sta valutando se avvalersi di questo strumento. La società intende esaminare tutte le opzioni per “minimizzare i danni”, ha evidenziato Mehren. Per l’Ad, ciò include possibili cause contro la Russia e il sugo gruppo statale per l’energia Gazprom, partner di Wintershall Dea. Nel 2022, Mehren dichiarò che la sua azienda era stata di fatto espropriata dalle autorità di Mosca. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, da tempo il gruppo non riesce a far uscire capitali dalla Russia. I conti della joint venture con Gazprom sono stati “azzerati, due miliardi di euro andati”. (Geb)