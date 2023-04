Fvg: assessore Turismo, Udine è pronta ad accogliere gli alpini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Udine è pronta ad accogliere con calore e amicizia gli alpini. Lo ha detto oggi l'assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, presentando la 94ma Adunata nazionale in programma nel capoluogo friulano dall'11 al 14 maggio. Il raduno delle porterà in città oltre 90 mila Alpini e si stima che in quattro giorni arriveranno in città tra le 400 mila e le 500 mila persone. "La macchina organizzativa si è messa in moto già da un anno, con più di tremila volontari, per rendere l'Adunata una grande festa nazionale", ha spiegato Bini. "Per il Friuli Venezia Giulia si tratta di una grande occasione di promozione: PromoTurismoFvg sarà presente in piazza XX settembre con il marchio 'Io sono Fvg', mentre in piazza I maggio sarà attivo un info point a servizio dei turisti". Si stima un indotto complessivo superiore ai 170 milioni di euro. "La nostra regione - ha concluso l'assessore - ha già dimostrato di saper essere terra ospitale per i grandi eventi e sono certo che anche questa occasione non farà eccezione". (Frt)