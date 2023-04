Fvg: Fedriga, insieme le forze migliori in vista dell'Adunata degli alpini a Udine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato organizzatore, il comune di Udine è la locale sezione dell'Ana metteranno insieme le forze migliori per preparare al meglio la 94ma Adunata degli Alpini. Lo ha detto oggi in un messaggio a due settimane dal raduno delle Penne nere, in programma nel capoluogo friulano dall'11 al 14 maggio, il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Gli Alpini sono da sempre di casa in Friuli Venezia Giulia, ne rappresentano la storia e gli ideali" ha detto Fedriga. "La risposta da parte di cittadini e istituzioni sarà ricca di gratitudine ed entusiasmo come in tutte le occasione in cui le Adunate sono state assegnate alla nostra regione: ben 13 volte dai primi convegni nazionali degli anni '20 a quelle che poi sono diventate le Adunate nazionali", ha concluso. (Frt)