Famiglia: Giorgetti, provvedimento urgente per alzare limite fringe benefit per lavoratori con figli

- Il governo destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza “i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l'anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli”. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle politiche a sostegno della famiglia e della natalità, con particolare riferimento alle risorse da destinare a tale scopo. (Rin)