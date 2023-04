Energia: Giorgetti, da tassa extra-profitti 2,7 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gettito dei versamenti effettuati da circa 220 soggetti "è stato pari nel 2022 a 2.760,49 milioni, di cui 1.279,11 a titolo di acconto e 1.481,38 milioni versati a titolo di saldo”. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulla riscossione e gli accertamenti relativi al contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia di cui al decreto-legge n. 21 del 2022. “Nel 2023 sono stati versati da tre soggetti ulteriori 82 milioni di euro quale maggiore contributo dovuto”, ha aggiunto ricordando che “la disposizione è stata oggetto di diverse modifiche e dunque una finale analisi della platea interessata, anche per le successive attività di accertamento, potrà essere” chiara solo in sede di compilazione delle dichiarazioni Iva, il cui termine di presentazione è il 2 maggio 2023. (Rin)