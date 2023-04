Russia-Usa: Mosca protesta per rifiuto rilascio visti ai giornalisti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un alto diplomatico dell'ambasciata degli Stati Uniti a Mosca è stato convocato oggi al ministero degli Esteri della Russia, dove gli è stata espressa una protesta in relazione al rifiuto di rilasciare visti per i giornalisti russi. Lo si legge in un comunicato del ministero degli Esteri di Mosca. "Una protesta ufficiale è stata presentata a un alto diplomatico della missione diplomatica degli Stati Uniti a Mosca, convocato al ministero degli Esteri russo il 27 aprile", si legge nella nota. La protesta riguarda "le azioni provocatorie della missione diplomatica degli Stati Uniti, che ha interrotto l'elaborazione dei visti per i rappresentanti dei media del pool di giornalisti del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, che avrebbero dovuto accompagnarlo in un viaggio a New York come parte della presidenza russa nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite". Il ministero ha definito le azioni dell'ambasciata degli Stati Uniti come un "sabotaggio" con lo scopo di impedire "il lavoro dei media". Mosca ha promesso infine di introdurre altre contromisure. (Rum)