Corea del Sud: Cina, invio sottomarini Usa dettato da "interessi geopolitici egoistici"

- La Cina si oppone fermamente al dispiegamento di sottomarini a propulsione nucleare o a qualsiasi altro asset strategico degli Stati Uniti in Corea del Sud, una decisione dettata da "interessi geopolitici egoistici". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, dopo che il presidente Usa, Joe Biden, ha acconsentito ieri a concedere ulteriori garanzie di protezione strategica alla Corea del Sud, in occasione del vertice bilaterale alla Casa Bianca con l'omologo sudcoreano Yoon Suk-yeol. "Gli Stati Uniti hanno messo a repentaglio la sicurezza regionale e hanno usato intenzionalmente la questione della Penisola coreana come pretesto per creare tensione", ha detto Mao durante la conferenza stampa odierna a Pechino. "Le azioni di Washington sono intrise della mentalità da Guerra fredda, provocano lo scontro tra blocchi, minano il sistema di non proliferazione nucleare, danneggiano gli interessi strategici di altri Paesi ed esasperano le tensioni nella Penisola coreana. Minano la pace e la stabilità regionali e remano contro l'obiettivo di denuclearizzazione della Penisola", ha aggiunto la portavoce. (segue) (Cip)