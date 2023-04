Corea del Sud: Cina, invio sottomarini Usa dettato da "interessi geopolitici egoistici" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I commenti di Mao seguono l'incontro tenuto ieri a Washington da Yoon e Biden, il quale ha autorizzato l'invio di sottomarini a propulsione nucleare in Corea del Sud per la prima volta da quattro decenni, in un segnale di ulteriore consolidamento della "deterrenza estesa" statunitense nella Penisola coreana. A margine dell'incontro, i due capi di Stato hanno diffuso una dichiarazione congiunta per chiarire in maniera inequivocabile l'impegno degli Stati Uniti a garantire la difesa convenzionale e strategica della Corea del Sud, anche tramite un ulteriore rafforzamento delle attività di addestramento congiunto e la costituzione di gruppi di alti ufficiali per discutere le questioni nucleari. Durante una conferenza stampa, Yoon ha elogiato l'elevazione della "deterrenza estesa" statunitense nella Penisola coreana "a un nuovo livello", e ha anticipato la futura espansione del trattato di sicurezza bilaterale al cyberspazio e allo spazio esterno. "I nostri due Paesi hanno concordato di avviare consultazioni presidenziali immediate nell'eventualità di un attacco e promesso di rispondere in maniera rapida, schiacciante e decisiva usando l'intera forza dell'alleanza, incluse le armi nucleari statunitensi", ha dichiarato Yoon. Qualsiasi attacco nucleare contro gli Stati Uniti e i loro alleati porterà alla fine del regime che lo ha deciso, ha aggiunto il presidente Biden rispondendo a una domanda sulla minaccia nucleare della Corea del Nord durante la conferenza stampa congiunta. (Cip)