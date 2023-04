Rai: Lupi, strategica per modernizzare Paese e promuovere made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Rai "è la più grande ed importante industria culturale del Paese, un polo tecnologico d'avanguardia, un formidabile strumento di formazione e alfabetizzazione digitale in Italia e di promozione della cultura e delle imprese italiane all'estero; tutti temi che dovranno essere la 'mission' della nuova governance ed al centro del prossimo contratto di servizio. E' chiaro che questa fase di transizione rischia di trasformarsi in uno stallo dannoso, per cui sarebbe opportuno accelerare sulla nomina dei nuovi vertici. Abbiamo chiesto al ministro Adolfo Urso di accelerare e stabilizzare il processo di digitalizzazione e di innovazione degli standard tecnologici dell'azienda e valutare se la Rai, magari cogliendo l'opportunità dei fondi del Pnrr, possa essere tra le strutture più idonee a guidare il processo di modernizzazione del Paese, sia per la sua dotazione infrastrutturale sia per sua diffusione capillare sul territorio nazionale". Lo ha detto il capo politico di Noi moderati e componente della commissione parlamentare di Vigilanza, Maurizio Lupi, al termine dell'audizione in commissione del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "Un ruolo strategico la Rai dovrà averlo nel promuovere l'immagine del Paese all'estero e creare nuove opportunità per le nostre imprese e, in Italia, per incentivare l'attenzione sull'economia reale e sulla formazione professionale, elementi fondamentali per la nostra crescita", ha concluso il parlamentare. (Rin)