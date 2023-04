Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio alla Fiera del libro di Lipsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Germania, Armando Varricchio, è oggi in visita alla Fiera del libro di Lipsia a “sottolineare l'importanza dell'editoria e del libro come strumenti di promozione del dialogo” tra i due Paesi. È quanto comunica l'ambasciata d'Italia a Berlino. In corso dal 27 al 30 aprile, l'esposizione nella città della Sassonia è “il più importante salone dell'editoria in Germania dedicato specificamente al pubblico dei lettori”. Inoltre, l'evento “conferisce prestigiosi premi letterari e offre il programma di presentazioni fuori fiera più ricco in Europa. L'Italia sarà presente con uno stand e con un denso programma di appuntamenti, curati dall'Istituto italiano di cultura di Berlino. Il calendario degli eventi, predisposto in collaborazione con il Centro italiano di studi culturali (Cici) dell'Università di Lipsia, è incentrato sull'incontro con scrittrici e scrittori italiani, che presenteranno le loro più recenti opere tradotte in tedesco. (segue) (Com)