Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio alla Fiera del libro di Lipsia (2)

- Tra presenti vi è Vincenzo Latronico, scrittore e traduttore romano residente a Berlino, che presenterà il suo ultimo romanzo “Le perfezioni”, edito nel 2022. L'opera è una rappresentazione della nuova generazione di italiani istruiti, “nomadi digitalizzati” e “accademici hipster” che negli ultimi anni hanno scelto di vivere nella capitale della Germania. Vi è poi Fernanda Alfieri con “Veronica e il diavolo”, ricercatrice presso l'Università di Bologna e già collaboratrice presso l'Istituto storico italo-germanico/Fondazione Bruno Kessler di Trento. Scrittrice e giornalista per i quotidiani “Avvenire” e “Il Foglio”, Lisa Ginzburg presenta “Cara pace”, mentre Lucia Felici, professoressa di Storia moderna presso l'Università di Firenze, è alla Fiera del libro di Lipsia con “Senza frontiere. L'Europa di Erasmo 1538-1600”. Chiude la programmazione “L'autobiografia di Giuliano di Sansevero” di Andrea Giovene, presentata dal traduttore Moshe Kahn. Presso lo stand dell'Italia all'esposizione, sarà quindi possibile conoscere le più recenti novità editoriali italiane tradotte in tedesco. Inoltre, verranno fornite maggiori informazioni sul programma di sovvenzioni del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionali per le traduzioni di opere italiane in lingua tedesca. Per concorrere a questa iniziativa vi è tempo fino al 5 maggio prossimo. (segue) (Com)