Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio alla Fiera del libro di Lipsia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esposizione di Lipsia costituisce per l'Italia “un ideale momento nel percorso di avvicinamento verso la Fiera del libro di Francoforte 2024”, che vedrà il Paese ospite d'onore dopo 36 anni e che sarà “un'occasione preziosissima per dare risalto alla dinamicità e alla varietà della scena letteraria e culturale italiana, oltre che dell'editoria nazionale”. Il settore del libro italiano, “la più importante industria culturale italiana, la quarta in Europa con un mercato che ammonta a circa 3,5 miliardi di euro di fatturato, mantiene e alimenta uno scambio culturale di primissimo livello con la Germania, che si conferma Paese di riferimento per le traduzioni dall'italiano e uno dei mercati di punta per la vendita dei diritti”. A sottolineare l'importanza dell'editoria e del libro come “strumenti di promozione del dialogo bilaterale”, è oggi a Lipsia anche l'ambasciatore d'Italia in Germania, Armando Varricchio. Durante la visita, il diplomatico incontrerà presso lo stand italiano Juergen Boos, presidente e amministratore delegato della Fiera del libro di Francoforte. Come affermato da Varricchio, essere ospite d'onore a questa esposizione è “una straordinaria opportunità per il nostro Paese di mostrare la ricchezza, la diversità e la qualità della letteratura italiana in tutti i campi.” (segue) (Com)