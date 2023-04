Germania-Italia: l'ambasciatore Varricchio alla Fiera del libro di Lipsia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fiera del libro di Lipsia, ha proseguito l'ambasciatore, “per noi è anche un importante passo di avvicinamento” verso quella di Francoforte nel 2024 e “ci consente di presentare in particolare la narrativa e la saggistica italiane a un grandissimo numero di potenziali lettori, nel corso di un evento che ha notevole riflesso sui media culturali tedeschi e programmi di proiezione internazionale”. In questo modo per Varricchio “si possono illustrare i tanti volti della cultura e della creatività italiana. Un'identità che affonda le sue radici in una serie di momenti storici unici e che quindi plasma continuamente il futuro”. L'ambasciatore ha quindi voluto fare sue le recenti parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul tema del dialogo culturale: “Il libro, come ogni altra modalità di espressione della creatività umana, rappresenta uno strumento di condivisione della conoscenza. (...) L'incontro e il dialogo creano, nel confronto, le condizioni per superare la fragilità di un'interpretazione dell'identità basata sulla chiusura e sul rifiuto dell'altro” e per consolidare quindi il patrimonio condiviso di valori sui quali si fonda la “Casa europea”. Nell'ambito della visita a Lipsia, l'ambasciatore Varricchio avrà anche una serie di altri appuntamenti istituzionali, tra cui l'incontro con il sindaco della città, Burkhard Jung. (Com)