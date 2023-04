Ucraina: Breton, presto proposta per aumento produzione munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea sta lavorando a una proposta per aumentare la produzione di munizioni da fornire all'Ucraina. Lo ha detto il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, in una conferenza stampa a Bruxelles. "Stiamo lavorando a una proposta che speriamo possa essere discussa nei prossimi giorni. Non posso garantire la data, ma stiamo lavorando per essere pronti", ha detto. Breton ha poi spiegato di aver già visitato dieci Paesi Ue con aziende produttrici e di essere molto fiducioso sul fatto che L'Ue abbia "una base molto forte e solida", che però "deve essere migliorata". Il Commissario Ue ha poi dichiarato che si recherà in Grecia, questo pomeriggio, e di avere già in programma di recarsi in Spagna e Germania. "Abbiamo una solida base industriale, sia a est, sia a nord e anche a ovest dell'Europa, comprese ovviamente l'Italia, la Spagna e la Grecia. "Penso che abbiamo un piano e che stiamo lavorando per migliorarlo e per assicurarci di essere in grado di fornire ciò che è necessario entro i prossimi 12 mesi, ma non posso dire di più adesso. Il lavoro è in corso e ci sono molti progressi da fare", ha aggiunto. "È assolutamente necessario mantenere il nostro impegno, perché sappiamo che questa guerra è ancora in corso. Come ogni guerra, ci sono delle incertezze, e il ruolo delle munizioni è assolutamente fondamentale", ha concluso Breton. (Beb)