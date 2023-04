Scuola: Barachini, impegnati a portare in aula quotidiani e riviste che stimolino confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria “ha la possibilità di aiutare le scuole ad avere, sostanzialmente senza costi, quotidiani, riviste, pubblicazioni che possano consentire il dibattito interno nelle classi”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, intervenendo all’evento della rivista Limes “Guerra in Ucraina e sfida Usa-Cina: tutto un altro mondo” presso il liceo Tasso di Roma. “Abbiamo chiesto a Limes di partecipare a questa iniziativa – ha detto il sottosegretario rivolgendosi ai ragazzi presenti – perché è un elemento straordinario che consente di darvi una prospettiva su quello che sta avvenendo in Ucraina e non solo”. Del resto, ha sottolineato Barachini, “la formazione del senso civico e della capacità di confrontarsi avviene negli anni della scuola, che è un luogo di confronto e anche di ‘scontro’ di idee, ma di quello scontro positivo che nasce dal difendere le proprie opinioni e dal farlo nel modo più concreto possibile”. “La scuola – ha concluso – è un luogo in cui ci si confronta con la visione degli adulti ed è un luogo di geopolitica, perché è qui che si forma quella comunità che farà un percorso insieme a voi”.(Rin)