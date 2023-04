Vaticano: Papa e premier ucraino, aspetto umanitario e sforzi di pace al centro del colloquio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina nel Palazzo Apostolico Vaticano, Papa Francesco ha ricevuto in udienza Denys Shmyhal, primo ministro dell'Ucraina, il quale, successivamente, ha incontrato il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, accompagnato da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali. Durante i cordiali colloqui svoltisi in Segreteria di Stato, riferisce la sala stampa della Santa Sede, sono state evidenziate le varie questioni collegate alla guerra in Ucraina, riservando una particolare attenzione all'aspetto umanitario e agli sforzi per ristabilire la pace. "Nello stesso contesto - evidenza il comunicato - sono stati trattati anche diversi argomenti che riguardano la vita e l'attività delle Chiese nel Paese". (Civ)