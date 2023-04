Omicidio Willy: accusa, Gabriele Bianchi con calcio al cuore ha dettato linea ad altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È su Gabriele Bianchi che si concentra la requisitoria del pubblico ministero di Velletri, Francesco Brando che, insieme a Giangiacomo Bruno, rappresenta la procura generale nel processo d'appello a Roma per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso a Colleferro. "È stato lui a sferrare il calcio frontale", ha detto Brando. Lo dicono i testimoni e lo conferma, secondo l'accusa, lo stesso Gabriele Bianchi durante l'esame dell'imputato nel processo di primo grado a Frosinone. "Un calcio - ha aggiunto Brando - che crea una contusione al cuore. Colpo che contiene un chiaro messaggio, che dice come bisogna picchiare, e gli imputati aderiscono a questo messaggio e capiscono come devono picchiare: 50 secondi per sfogare impulso violento in una azione collettiva di quattro soggetti contro un soggetto inerme".(Rer)