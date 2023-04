Energia: ministri di Algeria e Siria ribadiscono volontà di cooperare nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Le opportunità di cooperazione tra Algeria e Siria nel settore energetico e nella produzione degli idrocarburi. Questo il tema al centro delle discussioni tra il ministro algerino dell'Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, e il ministro del Petrolio e delle risorse minerarie della Siria, Firas Hassan Kaddour, svoltesi oggi presso la sede del ministero algerino. Nell'occasione, i due ministri hanno parlato dei modi per migliorare e sviluppare la cooperazione tra i propri Paesi e per incrementare gli investimenti tra le imprese algerine e siriane in tutte le fasi della catena del valore nel settore degli idrocarburi, nonché per favorire lo scambio di esperienze tra la compagnia energetica algerina Sonatrach e le aziende siriane. Le parti hanno poi rivolto l'attenzione alle opportunità di cooperazione e investimento nel campo della produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché della manutenzione, della formazione e dello scambio di esperienze tra Sonelgaz e la Compagnia elettrica siriana.