Energia: ministri di Algeria e Siria ribadiscono volontà di cooperare nel settore (2)

- Durante il colloquio, i ministri hanno anche individuato opportunità di cooperazione nel campo della commercializzazione del petrolio e dei prodotti petroliferi, nonché per la cooperazione e lo scambio di esperienze nel settore minerario, compresa l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie. Al termine di questo incontro, i due ministri hanno espresso la volontà dei due Paesi di rafforzare la cooperazione in molti settori di interesse comune e di continuare a consultarsi, anche attraverso gruppi di lavoro tecnici, per concretizzare progetti e promuovere la formazione delle parti coinvolte. Firas Kaddour è partito ieri per Algeri per una visita di lavoro che si concluderà domani, 28 aprile, su invito del ministro Arkab. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa siriana “Sana”, nel corso della visita di Kaddour, accompagnato da una delegazione di rappresentanti di Damasco, sono previsti incontri con i dirigenti delle compagnie algerine Sonatrach e Sonelgaz e visite presso alcuni impianti di estrazione e lavorazione degli idrocarburi. (Ala)