Torino: ospedale Molinette effettua trapianto del fegato record ad una neo-mamma

- L'ospedale delle Molinette di Torino ha effettuato un trapianto del fegato da record ad una neo-mamma di 38 anni. Nei giorni scorsi la donna, che aveva partorito 2 giorni prima, è stata salvata grazie ad un trapianto di fegato eseguito con la tecnica detta dei ‘2 tempi', in cui la 38enne è stata lasciata senza fegato per più di 12 ore. La donna, di origine Peruviana, giunta quasi al termine della sua seconda gravidanza, si era presentata al Pronto soccorso dell’ospedale Martini dell’Asl Città di Torino in preda ad una colica addominale, accompagnata da una crisi ipertensiva. Avendo riscontrato uno stato di sofferenza fetale, gli ostetrici ginecologi del gruppo del dottor Marco Camanni avevano così proceduto immediatamente con il parto cesareo. In sala operatoria, tuttavia, dopo la nascita del neonato, si sono resi conto che la situazione della puerpera era estremamente grave, a causa di un importante sanguinamento addominale proveniente dal fegato, organo che era andato incontro ad un raro fenomeno di rottura spontanea nell’ambito di una cosiddetta sindrome Hellp. (segue) (Rpi)