Editoria: Barachini, governo ha avviato campagne informazione per ampliare visione mondo

- Il governo sta cercando, tramite anche la realizzazione di specifiche campagne d’informazione, di dare elementi che aumentino il confronto e non limitino una visione del mondo. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, intervenendo all’evento della rivista Limes “Guerra in Ucraina e sfida Usa-Cina: tutto un altro mondo” presso il liceo Tasso di Roma. “Abbiamo realizzato una campagna per cercare di limitare gli incidenti stradali e sensibilizzare i ragazzi a non guidare in stato alterato, abbiamo utilizzato un importante influencer per una campagna contro le discriminazioni razziali, e un’attivista iraniana per una campagna contro le discriminazioni di genere”, ha proseguito il sottosegretario. (Rin)