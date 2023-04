Imprese: Tagliavanti (Camera commercio), fase complessa ma dati incoraggianti per Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un quadro macroeconomico complesso, caratterizzato da elevata incertezza, soprattutto a causa del perdurare del conflitto russo-ucraino, e da un’inflazione ancora elevata, con la conseguente dinamica al rialzo dei tassi di interesse, Roma e il Lazio mostrano dei dati economici incoraggianti. La Capitale vanta, nel primo trimestre 2023, il miglior saldo imprenditoriale nazionale (+1.412 imprese, 8.394 iscrizioni a fronte di 6.982 cessazioni) e il miglior tasso di crescita di +0,31 per cento a fronte di un andamento nazionale, nello stesso periodo, addirittura negativo pari a -0,12 per cento. Dati che aiutano il Lazio a essere la prima regione italiana sia per tasso di crescita delle imprese (+0,19 per cento), sia per saldo attivo: +1.157 (10.864 le iscrizioni a fronte di 9.707 cessazioni). Questo è quanto emerge dal report Movimprese relativo al primo trimestre 2023, diffuso oggi. È quanto si legge in una nota della Camera di commercio di Roma. (segue) (Rer)