Editoria: Barachini, governo impegnato in difesa diritto d’autore

- “Chiedo ai ragazzi” di questo liceo di “cominciare a collaborare sul diritto d’autore, perché tutti noi siamo attivi e passivi nella pirateria”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, intervenendo all’evento della rivista Limes “Guerra in Ucraina e sfida Usa-Cina: tutto un altro mondo” presso il liceo Tasso di Roma. “Siccome la difesa del diritto d’autore è uno dei compiti principali del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – ha proseguito – chiedo aiuto alle generazioni di oggi per cominciare a riflettere sul tema, perché anche questo passaggio contribuirà alle vostre prospettive occupazionali e, se non tuteliamo questi orizzonti, non tuteliamo sufficientemente il vostro futuro, cosa che è invece necessario fare”.(Rin)