Istat: Lucaselli (Fd’I), ennesimo attestato di apprezzamento per governo Meloni

- Nell'Italia reale il governo Meloni “incassa l'ennesimo attestato di apprezzamento per il lavoro svolto nei primi 6 mesi: l'Istat oggi ci dice il clima di fiducia delle aziende sale per il secondo mese consecutivo e si riporta al valore più elevato negli ultimi 10 mesi”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Ylenja Lucaselli, capogruppo in commissione Bilancio. “Un riconoscimento importante per un governo impegnato dal primo giorno a dare risposte a famiglie e imprese. Questi apprezzamenti ci spingono a continuare sulla strada intrapresa", aggiunge Lucaselli. (Rin)