Ucraina: Stoltenberg, consegnati a Kiev 1.550 veicoli corazzati e 230 carri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alati della Nato hanno fornito oltre 1.550 veicoli corazzati, 230 carri armati e altre attrezzature, tra cui grandi quantità di munizioni, all'Ucraina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza congiunta con il primo ministro del Belgio, Xavier Bettel, a Bruxelles. "Nel complesso, attraverso il Gruppo di contatto guidato dagli Stati Uniti, gli alleati e i partner della Nato hanno fornito un sostegno senza precedenti all'Ucraina. Oltre il 98 per cento dei veicoli da combattimento promessi all'Ucraina sono già stati consegnati. Ciò significa oltre 1.550 veicoli corazzati, 230 carri armati e altre attrezzature, tra cui grandi quantità di munizioni", ha detto. "In totale abbiamo addestrato ed equipaggiato più di nove nuove brigate corazzate ucraine, che metteranno l'Ucraina in una posizione di forza per continuare a riconquistare il territorio occupato", ha aggiunto. "Al Vertice di Vilnius, la Nato intende intensificare il sostegno all'Ucraina con un programma pluriennale. Continueremo inoltre a rafforzare la deterrenza e la difesa dell'Alleanza e affronteremo il tema della condivisione degli oneri", ha concluso. (Beb)