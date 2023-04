Quirinale: Mattarella consegna onorificenze al Merito della sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna delle medaglie al "Merito della Sanità Pubblica" e ai "Benemeriti della Salute Pubblica". Il presidente Mattarella - si legge in un comunicato del Colle - dopo aver reso omaggio alle Bandiere insignite, coadiuvato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha consegnato le medaglie. Nel corso della cerimonia è intervenuto il ministro Schillaci. Erano presenti Guido Crosetto, ministro della difesa e autorità civili e militari. Ecco l’elenco delle motivazioni Medaglia d’oro “al Merito della sanità pubblica”: Alla Bandiera della Marina militare per il corpo sanitario per il significativo sforzo profuso dagli operatori sanitari della Marina, che impiegati presso le strutture sanitarie e mettendo spesso a repentaglio la propria incolumità fisica, con grandissima dedizione, spirito di servizio, e deontologia professionale, hanno supportato il servizio sanitario nazionale attraverso la costituzione di ospedali da campo e garantito l’esecuzione ed elaborazione dei tamponi antigenici e molecolari a supporto della campagna vaccinale nazionale; Alla Bandiera dell’Aeronautica militare per il servizio sanitario per la molteplicità ed incisività degli interventi eseguiti dai propri uomini e mezzi che, con encomiabile spirito di sacrificio ed incondizionato impegno, intervenivano, consapevoli dei particolari rischi connessi, in ambito nazionale e internazionale ed in concorso con il sistema di protezione civile e con gli organismi istituzionali preposti, direttamente presso gli ospedali e in numerose attività di supporto per il trasporto sanitario di urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita; alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri per il servizio sanitario alla sanità dell’Arma in tutte le sue articolazioni, che ha fornito il proprio qualificato supporto nel pianificare, coordinare e condurre le necessarie e complesse operazioni sanitarie sul territorio nazionale ed estero, contribuendo al mantenimento di vitali reparti ospedalieri nelle regioni particolarmente colpite dalla pandemia ed in grave carenza di medici e di personale sanitario; alla Bandiera della Guardia di Finanza per il determinante contributo fornito dai militari nelle operazioni di prevenzione e controllo del territorio nazionale e nel celere sdoganamento dei dispositivi sanitari e di protezione individuale, contrastando l’introduzione nel paese di prodotti illeciti e costituendo un sicuro presidio contro le esportazioni non autorizzate dei suddetti beni, garantendo la requisizione e successiva assegnazione alle autorità nazionali; alla Bandiera del Corpo Sanitario dell’Esercito per aver svolto un ruolo determinante in tutti i contesti, servendo da stabile e affidabile supporto del sistema sanitario nazionale, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali e schierando ospedali da campo e presidi sanitari nelle aree maggiormente colpite dalla pandemia, garantendo la quotidiana salvaguardia della salute pubblica in una situazione di grave rischio sanitario. (segue) (Com)