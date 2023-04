Quirinale: Mattarella consegna onorificenze al Merito della sanità pubblica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medaglia di bronzo “al Merito della sanità pubblica”: alla Bandiera del 3° stormo dell’ Aeronautica Militare per l’impegno in prima linea, in aiuto alla Protezione civile, e il prezioso contributo fornito con dedizione e spirito di solidarietà nel soccorso alle comunità colpite dal contagio e nel salvataggio di vite umane, allestendo in breve tempo ospedali da campo con unità di terapia intensiva, provvedendo all’accoglienza dei connazionali in rientro dalla Cina e garantendo operazioni di decontaminazione del personale sanitario, dei mezzi e dei velivoli impiegati per i trasporti. Medaglia d’oro “al merito della sanità pubblica”: alla Confederazione nazionale Misericordie d’Italia, un esercito di oltre 100.000 volontari, che armati di competenza, dedizione e spirito di carità, hanno seguito le necessità della popolazione, rafforzando l’assistenza agli anziani, ai disabili e alle persone in difficoltà economica e contribuito alla messa in campo di speciali mezzi per il trasferimento in biocontenimento dei malati covid in condizioni critiche. confratelli quotidianamente impegnati nel “fare”, che perpetuano i valori fondanti centrati sull’essere testimoni infaticabili della cultura della carità; Croce Rossa Italiana impegnata sin dai primi giorni dell’emergenza con le istituzioni per la prevenzione del virus, il soccorso sanitario e l’assistenza sociale e psicosociale, ha attivato servizi di pronto spesa, pronto farmaco, aiuto alimentare e consegna dei dispositivi di protezione individuale nonché contribuito al supporto psicologico telefonico e alla campagna vaccinale senza trascurare le attività di soccorso e di assistenza sanitaria a favore di persone vulnerabili, tra cui migranti e persone senza dimora; dipartimento della Protezione Civile impegnato in prima linea durante l’emergenza Covid–19, soprattutto con riferimento alle attività svolte su base volontaria sul territorio dalle varie articolazioni periferiche del sistema di Protezione Civile, ha fornito prova di ammirevole abnegazione nella organizzazione dei soccorsi e dell’assistenza in favore della popolazione colpita dalla pandemia, rendendo il sistema di protezione civile italiano un modello ammirato e rispettato e i suoi volontari esempio di professionalità, dedizione e sacrificio; Istituto Superiore di Sanità per l’impegno profuso da tutto il personale, che grazie all’alto livello di specializzazione tecnica e le straordinarie misure organizzative messe a punto per garantire la prevenzione e la sicurezza necessaria allo svolgimento del lavoro nel contesto emergenziale, ha contribuito incisivamente alle azioni di contrasto e contenimento del virus, con particolare senso di appartenenza alle istituzioni e dedizione al servizio della scienza e del Paese; Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai medici, esempi eroici impegnati in prima linea in tutti i settori e specialità nei reparti ospedalieri, sul territorio, nell’assistenza domiciliare e nella ricerca scientifica, che con grande coraggio e profondo senso di umanità hanno operato al di là delle umane possibilità mettendo spesso a rischio la propria vita, affrontando un virus sconosciuto senza risparmio di energie, privilegiando la salute del paziente e l’azione di contrasto della pandemia rispetto alla sicurezza personale; Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche alle infermiere e agli infermieri che nel periodo della pandemia, in una situazione di estremo pericolo, hanno dimostrato altissima professionalità nelle corsie, nei pronto soccorso e nelle terapie intensive, impegnandosi senza sosta con competenza, dedizione, sacrificio, e spesso con indosso i segni della eccezionale fatica, all’assistenza dei pazienti nel momento di maggior bisogno, affrontando senza remore i rischi della contagiosità del virus; (segue) (Com)