Quirinale: Mattarella consegna onorificenze al Merito della sanità pubblica (3)

- Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione protagonisti, sin dalla prima fase della pandemia, si sono adoperati nella gestione dell’emergenza, dimostrando capacità di lavorare in sinergia nelle equipe multiprofessionali e multidisciplinari, dimostrando disponibilità, abnegazione e offrendo il proprio contributo ciascuno nel proprio settore di appartenenza a partire dalle terapie intensive, nella sorveglianza nei covid – hotel, nelle aree triage ed accoglienza, nelle centrali telefoniche di sorveglianza e informazione, concorrendo a tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività; Federazione Ordini Farmacisti italiani alle farmaciste e ai farmacisti per l’impegno profuso nella erogazione con tempestività ed efficacia dei servizi fondamentali per fronteggiare l’emergenza sanitaria, potenziando le proprie attività di consegna domiciliare dei farmaci ai pazienti più fragili e anziani, agevolando l’accesso all’ossigeno terapeutico, farmaco salvavita, supportando sul territorio per tutta la popolazione il monitoraggio della salute e le operazioni di test per il covid-19; Federazione nazionale Ordini veterinari italiani ai medici veterinari, per il determinante contributo al mantenimento della catena di approvvigionamento alimentare nella fase emergenziale, all'attività diagnostica su tamponi rino/orofaringei, alla campagna vaccinale nelle rsa e per il personale scolastico, e per aver collaborato nella gestione delle zone rosse nelle attività di sequenziamento finalizzate all’intercettazione delle varianti del virus sars-cov-2; Federazione nazionale degli Ordini dei biologi alle biologhe e ai biologi, per l’importante attività svolta nella ricerca biomedica, per aver isolato il coronavirus codificandone il materiale genetico consentendo così di perfezionarne la diagnosi e l’individuazione delle terapie, e per le attività di studio e ricerca finalizzate al miglioramento delle tecniche diagnostiche, mantenendo un costante aggiornamento dei protocolli in relazione all’evoluzione scientifica della fase pandemica, con personale tributo in termini di contagi; Consiglio nazionale Ordine psicologi alle psicologhe e agli psicologi per essere stati parte attiva nella gestione e nel contrasto delle conseguenze psicologiche ed emotive della vicenda pandemica sulla popolazione, prendendo in carico il disagio delle persone più fragili come anziani, disabili, bambini e adolescenti e collaborando con gli attori istituzionali per la definizione di protocolli di intervento sul territorio, contribuendo alla stesura da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale di linee guida e raccomandazioni in tema di intervento nelle situazioni emergenziali; Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica alle ostetriche ed agli ostetrici, per il costante impegno e la veloce e puntuale riorganizzazione dei servizi a garanzia della salute materno – neonatale a fianco delle donne, e in particolare di quelle in gravidanza e puerperio, garantendo sul territorio e in tutti i setting assistenziali, nel periodo emergenziale, una continua ed efficace assistenza sanitaria nonché l’esecuzione degli screening oncologici, nel rispetto delle norme di prevenzione e contrasto dei contagi; Consiglio nazionale Ordine assistenti sociali alle assistenti e agli assistenti sociali che, attivandosi per individuare le strategie più efficaci per affrontare condizioni eccezionali, in assenza di modelli operativi sperimentati e sopperendo ai limiti di servizi territoriali in affanno, hanno contribuito ad arginare le situazioni di emarginazione, di sofferenza, solitudine e povertà accentuate dalla pandemia, dedicandosi all’ascolto e offrendo sostegno ai soggetti più vulnerabili, costretti all’isolamento imposto dalla pandemia; Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici ai fisici e ai chimici, impiegati nel nostro paese dal servizio sanitario nazionale, dalle istituzioni, dalla scuola e dagli operatori privati, per la costante e complessa attività di valutazione dei rischi dovuti all’evoluzione della pandemia e per la ricerca e l’individuazione dei presidi necessari alla gestione dell’emergenza, dei dispositivi di protezione individuale dei protocolli di prevenzione e per la gestione dei servizi ambientali, misure indispensabili a garanzia della sicurezza nell’emergenza covid-19. (segue) (Com)