Quirinale: Mattarella consegna onorificenze al Merito della sanità pubblica (4)

- Medaglia d’oro “ai benemeriti della salute pubblica”: Gen. Div. Paolo Carra alto Ufficiale, professionista instancabile e preparato, ha perseguito con costante sprone ed elevata visione strategica la valorizzazione delle attività svolte dai NAS a tutela della salute della collettività, garantendo l’osservanza delle misure sanitarie straordinarie anticontagio disposte dal Governo, il regolare andamento della complessa campagna vaccinale, la qualità delle cure del servizio sanitario nazionale, la lotta al traffico e alla contraffazione dei farmaci e il contrasto all’esercizio abusivo delle professioni sanitarie; dott. Andrea Piccioli per aver coordinato, offrendosi come volontario, il team sanitario incaricato dell’evacuazione aeromedica in alto contenimento biologico, dalla base raf di Brize Norton, di un gruppo di cittadini italiani ed europei provenienti dalla città di Whan, gestendo l’operazione con professionalità, efficienza e notevole capacità organizzativa, andando ben oltre i propri obblighi, doveri e compiti, nel momento in cui la pandemia era ancora agli inizi e le caratteristiche del virus sars -cov -2 erano ancora sconosciute alla comunità scientifica, dando prova di generosità, spirito di sacrificio ed attaccamento alle istituzioni. Medaglia di bronzo “ai benemeriti della salute pubblica”: sig.ra Giovanna Boffelli volontaria della Croce Rossa che fin dal primo momento di formale dichiarazione di “zona rossa” per la città di Codogno, ha saputo interpretare i più alti valori della solidarietà sociale e dell’altruismo per il prezioso supporto infermieristico prestato ai pazienti necessitanti di terapie, ben consapevole dei rischi ai quali essa stessa si esponeva; con la propria indefessa azione ha contribuito a garantire alla popolazione le terapie farmacologiche, spesso salvavita, in un momento di forte difficoltà del sistema sanitario locale; sig. Claudio Filippi volontario del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta che, dismessa la propria divisa di agente della polizia municipale, si è prodigato durante la prima ondata dell’emergenza pandemica, per prestare aiuto ai malati ricoverati sulla nave ospedale “splendid” ancorata nel porto di Genova, a supporto del personale sanitario, provvedendo senza sosta al trasporto di medicinali, tamponi, provette per analisi e al ritiro e alla consegna degli effetti personali per i degenti da parte dei familiari che non potevano incontrare e assistere i propri cari; dott. Luca Rota medico chirurgo odontoiatra, volontario del corpo italiano di soccorso dell’ordine di Malta, esempio di stile di vita nell’ambito del volontariato sociale, ricco di valori umani che, interpretando la professione sanitaria come missione al servizio della società, in occasione dell’evento pandemico ha contribuito al controllo sanitario dei passeggeri in arrivo da voli nazionali ed internazionali presso l’aeroporto di Milano Linate, ha svolto attività medica nell’ospedale covid presso la fiera di Milano e ha prestato senza sosta assistenza alle persone più fragili. (Com)