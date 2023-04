Ucraina-Italia: premier Shmyhal, imprese italiane interessate a ricostruzione Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese italiane hanno mostrato interesse nella ricostruzione dell’Ucraina. Lo ha detto oggi a Roma il premier dell’Ucraina, Denys Shmyhal, durante una conferenza presso la sede dell’Associazione stampa estera. “Abbiamo tracciato le direzioni principali e concrete che aiuteranno i nostri partner e amici per i binari giusti di approccio per la ricostruzione: rinnovo e ripristino delle capacità energetiche, bonifica dei terreni a scopo umanitario, restauro o riparazione delle abitazioni, ripristino delle infrastrutture critiche e delle capacità dell’economia”, ha affermato Shmyhal. “Noi dobbiamo essere uniti nella difesa e nella ricostruzione, solo così diamo un segnale coerente della nostra collaborazione per il futuro”, ha aggiunto il premier ucraino.(Res)