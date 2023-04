Rai: Gasparri (FI), cambio vertici per garantire operatività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il grave ritardo sul piano industriale e tante altre vicende che sono emerse anche oggi nella prima audizione della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, “giustamente dedicata al ministro Adolfo Urso che dovrà avviare le procedure per il rinnovo del contratto di servizio, hanno confermato la opportunità di un rapido avvicendamento al vertice operativo della Rai”. Così in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, componente della Commissione di Vigilanza Rai. “Capisco che ciascuno abbia a cura il proprio futuro, ma serve garantire operatività e soprattutto capacità di prospettiva alla Rai. Che, con un nuovo Parlamento e un nuovo governo, deve impostare una strategia pluriennale. Che, in questa fase, non può essere elaborata. La Rai deve pensare al suo futuro", aggiunge Gasparri. (Rin)