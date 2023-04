© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel villaggio di Kuyuki, nella regione russa del Tatarstan, un muro è crollato in una casa in costruzione, causando un ferito. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero delle Situazioni di Emergenza russo. "Una persona ha subito lesioni. Non ci sarebbero persone sotto le macerie", ha detto un rappresentante del ministero.(Rum)