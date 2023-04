Ucraina: premier Shmyhal, in Vaticano discusso di impegno Santa Sede per formula pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Vaticano ho discusso stamane dei passi che la Santa Sede potrebbe compiere per aiutare l’Ucraina a realizzare la formula di pace del presidente Volodymyr Zelensky. Lo ha detto oggi a Roma il premier dell’Ucraina, Denys Shmyhal, durante una conferenza presso l’Associazione stampa estera in Italia. “In quanto all’incontro in Vaticano, anche lì abbiamo parlato della formula di pace, discutendo dei passi che potrebbe fare il Vaticano per aiutarci a realizzare i vari punti”, ha affermato Shmyhal. (Res)