Moldova: diplomatico romeno Dinescu guiderà missione Ue

- L'ambasciatore di Romania a Vilnius, Cosmin Dinescu, sarà il capo della missione dell'Ue in Moldova. Lo riferisce la diplomazia di Bucarest con un comunicato. Dinescu è stato scelto a seguito di un processo di selezione organizzato a livello del Servizio europeo per l'azione esterna nelle ultime settimane. "L'Eupm, svolta sotto gli auspici della politica di sicurezza e di difesa comune (Psdc) dell'Unione europea, è la prima missione civile dell'Ue in Moldova ed è un successo del costante e insistente coinvolgimento della Romania e del ministero degli Esteri romeno per aumentare il profilo della Moldova nell'agenda dell'Unione e rafforzare la sicurezza e la resilienza di questo Stato", afferma la fonte citata. La missione opererà per un periodo iniziale di due anni. La decisione di eleggere il diplomatico romeno a tale carica è stata annunciata dall'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza Josep Borrell e comunicata al ministro degli Affari Esteri Bogdan Aurescu. "Siamo orgogliosi che un nostro collega, un ottimo professionista e un diplomatico esperto, guiderà la prima missione Psdc civile dell'Ue in Moldova, che mira a sostenere Chisinau nelle aree chiave della realizzazione del suo percorso europeo, con particolare attenzione sul rafforzamento della resilienza e della sicurezza della Moldova. (segue) (Rob)