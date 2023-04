Moldova: diplomatico romeno Dinescu guiderà missione Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'elezione di Cosmin Dinescu in questa posizione particolarmente importante a livello comunitario conferma sia il valore del candidato della Romania sia il ruolo chiave del nostro Paese nel sostenere la Moldova a tutti i livelli, in particolare nel percorso europeo e nel raggiungimento delle riforme democratiche. Allo stesso tempo, questo successo è anche il risultato degli intensi sforzi politico-diplomatici dell'ultimo periodo della diplomazia rumena a livello lavorativo, ma anche a livello ministeriale, sia a Bruxelles che nelle capitali degli Stati membri dell'Ue. È stato così confermato il profilo della Romania come Stato membro responsabile dell'Ue, anche nel campo della politica di sicurezza e di difesa comune e con un ruolo essenziale nel sostenere il consolidamento della resilienza e della sicurezza della Moldova", ha affermato il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu. Dinescu, attualmente ambasciatore della Romania in Lituania e Lettonia, ha fatto domanda per questa posizione insieme ad altre sette persone. (Rob)