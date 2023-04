Ue: Foti (Fd’I) su Patto stabilità, occorre rilanciare economia e non deprimerla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ritiene che il Patto di stabilità non debba essere un patto depressivo, che occorra rilanciare l'economia e non deprimerla. Lo ha dichiarato ai tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “L'impegno del governo, della maggioranza di centrodestra e del presidente Meloni sarà rivolto, così come altre Nazioni hanno annunciato, a renderlo uno strumento positivo e non uno strumento di divieti per l'economia", ha aggiunto Foti. (Rin)