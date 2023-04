Ucraina: premier Shmyhal, invitato Papa Francesco a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ucraino Denys Shmyhal ha detto di aver invitato “Sua Santità”, Papa Francesco, a visitare “personalmente” l’Ucraina. Lo ha detto lo stesso premier ucraino nel corso di una conferenza stampa presso l'Associazione della Stampa estera a Roma. “Ho chiesto partecipazione e assistenza per il ritorno dei bimbi ucraini che sono stati portati via dal Paese, principalmente in Russia, con la forza”, ha aggiunto il premier ucraino.(Res)