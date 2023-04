Difesa: nasce il "gemello digitale" della Direzione superiore studi ed esperienze dell'Aeronautica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione superiore studi ed esperienze (Ddse) di Guidonia, ex centro di sperimentazione aeronautica di livello mondiale e uno dei primissimi e più avanzati poli di sviluppo scientifico sulle sperimentazioni sui nuovi velivoli, rinasce oggi come percorso storico-museale e multimediale. “La Dsse era il vero fiore all’occhiello del settore dell’Aeronautica. Dopo anni in cui è stata lasciata a se stessa, oggi diventa fruibile per tutti ciò che è stato un vanto”, ha dichiarato il comandante 60esimo Stormo Guidonia, colonello pilota Michele Cesario, nel discorso in occasione dell’inaugurazione del percorso storico-museale. “La Dsse era il vero fiore all’occhiello del settore dell’Aeronautica. Dopo anni in cui è stata lasciata a se stessa, oggi diventa fruibile per tutti ciò che è stato un vanto”, ha proseguito il colonnello. “Si è deciso di creare un ‘digital twin’, un gemello digitale della Dsse”, ha affermato il colonnello, spiegando che il percorso espositivo prevede un primo momento all’aperto valorizzato con alcuni video, seguito da un’esposizione museale. “Abbiamo ambizione di diventare polo attrattivo per università ed enti del settore. La speranza più grande è quella di risvegliare la passione per quel periodo storico ed entrare in contatto con reperti ancora ignoti”, ha detto il colonnello, ricordando che la struttura fu stata bombardata durante la guerra nel 1944. “Il percorso espositivo è un viaggio nell’aeronautica che immagina il futuro”, ha concluso. (Res)