Sudan: forze paramilitari Rsf denunciano attacchi dell'esercito durante la tregua

- Le Forze di supporto rapido (Rsf), le milizie paramilitari sudanesi guidate dal generale Mohamed Hamsan "Hemeti" Dagalo, hanno accusato l'esercito di aver perpetrato nuovi attacchi contro le loro posizioni durante la tregua umanitaria concessa per portare al sicuro i civili bloccati dai combattimenti. "Gli attacchi dei golpisti e i resti del regime defunto sui campi delle nostre forze avvengono alla luce della tregua umanitaria che è stata concessa per aprire corridoi umanitari per i cittadini e i residenti di paesi fratelli e amici. Le forze oscure praticano ancora disinformazione e diffondono false voci, un comportamento a cui sono abituate da trent'anni", scrivono su Twitter le Rsf, denunciano un comportamento ambiguo e diffamatorio da parte dell'esercito. Le Rsf sostengono che le indicazioni contraddittorie provenienti dalle Forze armate (Saf) dipendano dalle molteplici leadership presenti al suo interno. Di recente le Forze di supporto rapido (Rsf), le milizie paramilitari che fanno capo al generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo, hanno fatto irruzione in cinque prigioni del Paese - tra cui il carcere di Kober, nella capitale Khartum, dove era detenuto il presidente deposto Omar al Bashir e altri alti funzionari a lui vicini - e vi ha rilasciato i detenuti. L'emittente "Al Jazeera", citando membri della famiglia di Bashir, ha tuttavia riferito che l'ex presidente sudanese sta ricevendo cure in un ospedale militare nella capitale sudanese. (segue) (Res)