Sudan: forze paramilitari Rsf denunciano attacchi dell'esercito durante la tregua (2)

- Il tutto avviene mentre le Forze armate sudanesi (Saf) hanno accettato di avviare negoziati nella capitale sud sudanese Giuba con le Forze rapide di supporto (Rsf). L'accordo, che risponde con favore ad una proposta dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), è stato confermato in un comunicato dal generale Abdel Fattah al Burhan, capo dell'esercito, e mira a fermare i combattimenti ancora in corso a Khartum ed in altre località del Paese che hanno provocato finora oltre 400 secondo l'Oms, circa 600 per il ministero della Salute sudanese. "Il comandante in capo ha dato il suo accordo di principio a questa (iniziativa) e ha ringraziato i rappresentanti dell'organizzazione per i loro sforzi e l'interesse per l'attuale crisi", si legge nel comunicato, che conferma ufficialmente le voci di intesa circolate ieri sera su media arabi. Nella dichiarazione si precisa che l'incontro servirà a discutere dell'estensione dell'attuale cessate il fuoco di 72 ore - in corso da lunedì ma non interamente rispettata - e dell'invio a Giuba di un rappresentante di ciascuna parte del conflitto allo scopo di negoziare i dettagli dell'iniziativa. (segue) (Res)