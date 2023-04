Sudan: forze paramilitari Rsf denunciano attacchi dell'esercito durante la tregua (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un incontro virtuale tenutosi il 16 aprile, i capi di Stato dei paesi membri dell'Igad hanno deciso di inviare i presidenti di Sud Sudan, Kenya e Gibuti a Khartum per spingere i leader delle due fazioni militari rivali ad avviare colloqui sulle questioni in sospeso nella riforma della sicurezza e militare. La delegazione non ha potuto rendersi fisicamente a Khartum a causa del protrarsi dei combattimenti e della mancanza di sicurezza nella capitale sudanese. Secondo fonti di "Sudan Tribune", il blocco regionale avrebbe chiesto alle parti di inviare il loro rappresentante a Giuba domani. Secondo le stesse fonti, il rappresentante dell'esercito sarà il tenente generale Shams al-Din Kabbashi, già ex portavoce del Consiglio militare di transizione dopo la deposizione dell'ex presidente Omar al Bashir. Nel frattempo, il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha discusso con il presidente della Commissione dell'Unione Africana (Ua) Moussa Faki Mahamat della collaborazione tra Stati Uniti ed il blocco regionale africano per stabilire una cessazione sostenibile delle ostilità e porre fine ai combattimenti in Sudan. (segue) (Res)