Sudan: forze paramilitari Rsf denunciano attacchi dell'esercito durante la tregua (5)

- Le irruzioni nelle carceri, avvenute tra il 21 e il 24 aprile, hanno alimentato dubbi sulla sorte dell'ex presidente Bashir, che secondo l'impegno preso dalla giunta militare dovrà essere estradato alla Corte penale internazionale (Cpi) per rispondere di crimini contro l'umanità. L'emittente "Al Jazeera", citando membri della famiglia di Bashir, aveva riferito che al momento delle irruzioni in carcere l'ex presidente sudanese stava ancora ricevendo cure in un ospedale militare nella capitale sudanese. I dubbi circa la sorte di Bashir erano sorti dopo che uno dei leader del disciolto partito, Ahmed Harun, aveva dichiarato al quotidiano "Al Sudani" che "si arrenderanno alle autorità giudiziarie quando la situazione lo consentirà", invitando gli ex militanti a prendere posizione a favore delle Forze armate sudanesi (Saf) nel conflitto scoppiato il 15 aprile scorso. "Abbiamo preso la decisione di proteggerci a causa della mancanza di sicurezza, acqua, cibo e cure, nonché della morte di molti prigionieri a Kobar", ha detto Ahmed Harun, arrestato nel 2019 per crimini di guerra in relazione al presunto incitamento alla violenza contro i civili nel Darfur. Secondo quanto riferito da diverse fonti di stampa, numerose carceri del Sudan sono state prese di mira mentre i combattimenti tra le fazioni militari rivali infuriano per la seconda settimana. A Nyala, capitale del Sud Darfur, almeno 750 prigionieri sarebbero fuggiti in seguito a proteste e rivolte dei detenuti, mentre centinaia di altri sarebbero fuggiti da altre prigioni a Khartum e a Omdurman. (segue) (Res)