Sudan: forze paramilitari Rsf denunciano attacchi dell'esercito durante la tregua (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti di "Agenzia Nova" sul posto scontri hanno avuto luogo anche nella città di Geneina, capitale dello Stato del Darfur occidentale, mentre diverse aree nella zona di Khartum, in particolare quella di Khartum Bahri, soffrono la mancanza di acqua ed elettricità, e la situazione sanitaria è pessima con il 70 per cento degli ospedali attualmente fuori servizio. Nonostante una tregua di 72 ore fosse stata annunciata dalle parti in conflitto in Sudan in occasione delle celebrazioni per la fine del Ramadan ed un'altra sia stata negoziata dal segretario di Stato Usa Antony Blinken a partire dal 24 aprile sera, i combattimenti proseguono. Secondo quanto riferito in precedenza dall’account Twitter specializzato “War Mapper”, nelle ultime ore l’esercito ha guadagnato terreno nell’area sud dell’aeroporto – che attualmente è ancora sotto il controllo delle Rsf – e ha ripreso il controllo di parte del complesso del quartier generale delle Forze armate. Le Rsf, da parte loro, controllerebbero ancora il palazzo presidenziale e hanno respinto gli attacchi dell’esercito a Khartum Nord, oltre a controllare in gran parte l’area industriale della città. Nel frattempo, in un video fatto circolare sui social, le forze fedeli al generale Abdel Fattah al Burhan rivendicano la conquista della base militare di Jabal Surkab, situata nel nord di Khartum e considerata la principale roccaforte delle Rsf del generale ribelle Dagalo. Nel frattempo le Nazioni Unite hanno evacuato centinaia di membri del personale e di suoi dipendenti da Khartum e da altre località del Sudan. Il bilancio delle vittime degli scontri dal 15 aprile ad oggi va dalle oltre 400 certificate dalle Nazioni Unite alle circa 600 dichiarate dal ministero della Sanità sudanese. (Res)